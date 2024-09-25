مكياج مضروب.. ضبط مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية داخل محل سكنه الكائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف محل سكنه المشار إليه وأمكن ضبطه وعُثر بداخل الشقة على كمية من الخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع وعدد من العبوات المجهزة للتعبئة والكراتين الورقية والاستيكارات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك مطبعة مقيم بالجيزة تم ضبطه وبحوزته الزينكات الخاصة بمستحضرات التجميل بورشة خاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.