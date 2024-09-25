حصيلة تجارة الأسلحة.. ضبط شخصين حاول غسل 17 مليون جنيه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، والسيارات، والأراضي الزراعية، والبناء.

وقدرت أفعال الغسل بحوالي 170 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.