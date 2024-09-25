الداخلية تلاحق حرامية "الدقيق البلدي" بـ35 طن مدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، حيث واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 35 طن دقيق أبيض بلدي مُدعم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

يأتي ذلك في استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأكثر من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.