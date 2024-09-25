شبورة ورياح.. تعرف على طقس الأسبوع الأخير من سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى الإثنين 30 سبتمبر 2024.

وقالت الأرصاد في بيان إنه من المقرر أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت الهيئة أن تسود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة: تنشط رياح معتدلة أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.