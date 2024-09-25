"سارة" تطلب خلع زوجها:"بيشتمني بألفظ وحشة ويقولي ده حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "سارة. ب"، 30 عامًـا، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها أمام القاضي: "بيقولي ألفاظ خارجة وبيشتمنى بكلام وحش ويقولي ده حب".

تقول "سارة" في دعواها التي حملت رقم 1048 لسنة 2023، إنها تعرفت على زوجها "شريف. ع"، 33 عامًا، صاحب محلات لبيع ملابس الأطفال، ونشأت بينهما قصة حب دامت عامين، تقدم بعدها لخطبتها ووافقت الأسرة، وبعد أشهر انتقلا سويًا إلى عش الزوجية.

تؤكد الزوجة: "عشنا حياة زوجية سعيدة في الشهر الأول من الزواج لكن فجأة ظهرت عيوب زوجي، "صدمني بتصرفاته وأفعاله وألفاظه الخارجة".

تضيف الزوجة: لم أرغب في إخبار أحد بما يحدث معي، وبعد محاولات عديدة لمحاولة إقناعه بعدم تكرار أفعاله يأست من تعديل سلوكه بسبب عدم اكتراثه بالأمر، فبدأت أشكو الوضع لأسرتي.

تواصل سارة: دائما ما يتلفظ زوجي بكلام غير مقبول وإهانة لي، فكنت ألجأ إلى غرفت نومي كي أحتمي بداخلها "بحبس نفسي في الأوضة بالساعات" لكن زوجي كان يُبرر أفعاله "ده دلع وحب زيادة".

تكمل "سارة"حديثها: لم أعد أتحمل المعيشة مع زوجي فطالبته بالطلاق لكنه رفض، بعدها لجأت الى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى خلع ضده ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.