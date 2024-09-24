مرور القاهرة: غلق كوبري الميثاق في الاتجاهين 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بغلق كلي لمحور الميثاق بالاتجاهين، تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات لمشروع كوبري سيارات بمحور تحيا مصر.

تتطلب الأعمال إغلاقًا كليًا الأمر لمحور الميثاق بالإتجاهين مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة، على النحو التالي.

ـ لمحور تحيا مصر مسطح الكوبرى المشار إليه للقادم من محور الميثاق اتجاه ميدان جاردينيا إعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25/9/2024م مع تحويل حركة المرور بالإتجاه الأخر ليعمل بنظام الإتجاهين.

ـ لمحور الميثاق بالإتجاه القادم من كوبري الفطيم إتجاه الحي العاشر اعتبارا من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الخميس الموافق 26/9/2024م مع تحويل حركة المرور ليسلك يميناً محور تحيا مصر في الدوران والعودة إتجاه محور الميثاق مرة أخرى.

ـ لمحور الميثاق في الإتجاه القادم من الحي العاشر إتجاه كوبري الفطيم إعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 27/9/2024م مع تحويل حركة المرور ليسلك يميناً إتجاه خلف نادى توليب الزهراء فالدوران والعودة إتجاه محور الميثاق مرة أخرى.

لذا، وجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.