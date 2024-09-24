عمرو أديب يعرض مشاهد للصرف المكشوف في أسوان: سبب انتشار بكتيريا "الإيكولاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عرض الإعلامي عمرو أديب، مشاهد من الصرف الصحي المكشوف في محافظة أسوان، والتي أظهرت تجمعات الصرف الصحي في الطرق وبجوار مواسير مياه الشرب.

وخلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، أوضح أديب، أن الدولة تحركت بسرعة وخرج نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وتحدث عن تفاصيل المشكلة.

وأضاف مقدم برنامج "الحكاية"، أن هناك المئات من القرى التي لا يوجد فيها صرف صحي، متابعا أن هذا الأمر منذ سنوات كثيرة، وحياة كريمة تبدأ في عملية تنفيذ صرف صحي.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن بكتيريا "الإيكولاي" جاءت بسبب اختلاط الصرف مع مياه الشرب، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهدا شديدا لتوصيل الصرف الصحي.