في بيان رسمي.. الداخلية تكشف كواليس حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى بالجيزة مساء اليوم الأثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين؛ إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب بمدينة الإنتاج الإعلامي، دون حدوث ثمة إصابات.

وأضافت الوزارة في بيانها؛ بسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا بمشاهدتهما بإنبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكهربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحى الشعبى" وإمتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير ونتج عن ذلك إحتراق الديكور محل البلاغ وبسؤال مسئول مناطق التصوير الخارجى أيد ما جاء بأقوالهما.