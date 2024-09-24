أمن الجيزة يكشف سبب حريق الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات حريق هائل التهم محتويات الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوب مساء الاثنين.

رجال المباحث استمعوا إلى مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا بمشاهدتهما انبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحى الشعبى.

امتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير، ونتج عن ذلك إحتراق الديكور محل البلاغ وأيد مسؤول مناطق التصوير الخارجى أقوالهما.