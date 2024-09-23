حرامية الشوارع والشقق السكنية في كمين الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية، أجهزة كهربائية، وبعض المتعلقات الشخصية وهاتفين محمولين.

اعترفا بسرقة مسكن إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب كسر الباب، وباستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر، اعترف بسرقته من أحد الأشخاص بأسلوب النشل، وأضاف ارتكابه أربع وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عاطل مقيم بدائرة القسم وتم ضبطه.

وتم ضبط عامل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامه بالدخول إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب التسلق وتهديد مالكتها باستخدام سلاح أبيض تم ضبطه وسرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية منها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين عنوة وتهديده باستخدام سلاح أبيض تم ضبطه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.