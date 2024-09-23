تفكير شياطين.. انتحلا صفة موظفين ولهفا أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغًا من مالك محل، يتضرر فيه من شخصين مجهولين حضرا إلى محله مدعين أنهما موظفان بإحدى الشركات الحكومية، وأخبراه بوجود مخالفات قانونية في المحل، وطلبا منه تحويل مبلغ مالي على إحدى المحافظ الإلكترونية مقابل تلك المخالفات، وبعد تحويله المبلغ، استوليا عليه ولم يستجيبا له.

وبعد الفحص والتحقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصان مقيمان في محافظة القاهرة، وتم ضبطهما بحوزتهما كارنيهين مزورين منسوبين للشركة المذكورة وعدد من الكروت ومبلغ مالي.

وعند مواجهتهما، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها مقابل مبالغ مالية، وذلك بالتعاون مع مالك مركز للكمبيوتر والطباعة، والذي تم ضبطه أيضًا بحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.