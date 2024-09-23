وزير الأوقاف: التصوف هو خط الدفاع الأول ضد الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن تقديره الشديد لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأنه عالم جليل وتتلمذ على يده العديد من العلماء الذين نفعوا العالم الإسلامي كله بعملهم، مؤكدا أن شيخ الأزهر هو رأس المؤسسة الدينية فكل ملف وبرنامج تابعة لفضيلة الإمام الأكبر.

وقال وزير الأوقاف خلال لقائه بمحرري وزارة الأوقاف، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التصوف هو خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، مشددا على أهمية نسج وبناء العلاقة بين الوزارة، و دار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية، ونقابة الأشراف لإعادة تسليط الضوء على مواضع الثقل بالمؤسسات الدينية التي تمس المجتمع، مشيرا إلى أن توازن وتلاحم جميع المؤسسات الدينية يبعث في وجدان الإنسان المصري ارتياحا شديد العمق.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالمساجد وتنظيم دورات تدريبية لهم تتضمن الانضباط في إدارة المساجد وحسن معاملة ضيوف الرحمن.