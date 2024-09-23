وزير الصحة: 5 وفيات بأسوان "لم يتأكد ارتباطها بالنزلة المعوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن إجمالي حالات الوفيات التي حدثت في مستشفيات أسوان التي استقبلت مصابي النزلات المعوية، بلغت 5 وفيات بغض النظر عن العلاقة بالحالة المرضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين من أسوان؛ للكشف عن سبب إصابة عدد من مواطني منطقتي "أبو الريش" ودراو في أسوان بنزلات معوية حادة.

وأضاف وزير الصحة أن "الـ 5 حالات وفيات لم يتأكد ارتباط الوفاة بالحادث (النزلة المعوية)، حيث خضعت حالة للتحاليل وكانت سلبية لجميع الميكروبات، وحالتين من خارج المنطقة، وحالتين من أمراض مزمنة".