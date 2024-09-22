إعلان توظيف.. مطلوب سائقين للأتوبيس الترددي و4 شركات نقل - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة تشمل سائقي أتوبيسات وتباعين.

وبحسب نص إعلان التوظيف الصادر عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، فإنها بحاجة إلى توظيف الأشخاص في الوظائف التالية:

1- سائق أتوبيس.

2- سائق نقل ثقيل.

3- تباع.

وجاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

1- سائق أتوبيس للعمل في شركات (غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة - الصعيد للنقل والسياحة EGBUS - شرق الدلتا للنقل والسياحة - الأتوبيس الترددي BRT).

- رخصة قيادة درجة أولى سارية لمدة سنة على الأقل.

- القدرة على القراءة والكتابة، ويفضل الحاصلون على مؤهل.

- ألا يزيد العمر عن 40 عامًا.

- حسن السير والسلوك.

- الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية.

- اجتياز اختبارات لجنة التقييم.

- النجاح في الفحوصات الطبية والنفسية والعصبية، بالإضافة إلى تحليل المخدرات.

- خبرة سابقة في قيادة الأتوبيسات.

- الالتزام بالنظم واللوائح المتعلقة بالعمل.

2- سائق نقل ثقيل للعمل في شركة النيل لنقل البضائع

- رخصة قيادة درجة أولى سارية لمدة سنة على الأقل.

- القدرة على القراءة والكتابة، ويفضل الحاصلون على مؤهل.

- ألا يزيد العمر عن 40 عامًا.

- حسن السير والسلوك.

- الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية.

- اجتياز اختبارات لجنة التقييم.

- النجاح في الفحوصات الطبية والنفسية والعصبية، بالإضافة إلى تحليل المخدرات.

- خبرة سابقة في قيادة مركبات النقل الثقيل.

- الالتزام بالنظم واللوائح المتعلقة بالعمل.

3- تباع للعمل في شركة النيل لنقل البضائع

- القدرة على القراءة والكتابة، ويفضل الحاصلون على مؤهل.

- ألا يزيد العمر عن 40 عامًا.

- حسن السير والسلوك.

- الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية.

- اجتياز اختبارات لجنة التقييم.

- النجاح في الفحوصات الطبية والنفسية والعصبية، بالإضافة إلى تحليل المخدرات.

- الالتزام بالنظم واللوائح المتعلقة بالعمل.

- يفضل من يحمل رخصة قيادة مهنية.

وعلى يرغب في التقديم لهذه الوظائف، إرسال الطلبات إلى قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة القابضة للنقل البحري والبري على العنوان التالي: (19 شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

المستندات المطلوبة:

1- طلب التقدم للوظيفة موقع من المتقدم.

2- رقم الهاتف المحمول.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- صحيفة الحالة الجنائية.

6- شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.

7- صورة من رخصة القيادة.

8- الموقف من التجنيد.

9- شهادة خبرة في نفس المجال.