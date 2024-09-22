وزارة البيئة تتابع منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جولة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة محاور عمل المنظومة على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع شئون الفروع، والمهندس محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، والمهندس عمرو دغيدي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة البيئية، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، والدكتور عاطف سعيد، مدير عام الإصلاح الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة البيئة وديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعدد من مسئولي الوحدات المحلية والزراعية بالمحافظة.

استهل "أبو سنة"، جولته بمتابعة حملة لقياس عوادم السيارات بالنقطة الأمنية بالقرضا بمحافظة كفر الشيخ وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير البيئة وعدم التسبب في التلوث البيئي، حيث تم قياس عوادم ما يزيد على 100 سيارة وتحرير محاضر للمركبات المخالفة لقانون البيئة 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

كما تم المرور على المحاور المرورية بالمحافظة وتلاحظ استقرار الوضع العام وارتفاع نسب الجمع والكبس لقش الأرز بالمحافظة، فضلا عن تفقد 3 مواقع لتجميع قش الأرز والواقعة على الطريق الدولي الساحلي، لمتابعة أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الاستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين.

وقدم متعهدو المواقع، الشكر لوزارة البيئة على ما تقدمه من دعم وتوعية وتشجيع للمزارعين والمتعهدين على حد سواء.

وتوجه الرئيس التنفيذي للجهاز، بالشكر للعاملين بمنظومة السحابة السوداء بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا لما يبذلونه من جهود في سبيل التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويستمر العمل على قدم وساق وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود حتى نهاية فترة حصاد الأرز، وتكثيف أعمال التوعية والمرور على جميع القرى بمحافظات المنظومة وفقًا لتقارير التنبؤ بالإنذار المبكر وتقارير رصد الحرائق بواسطة الأقمار الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.