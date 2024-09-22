اليوم.. محاكمة 9 متهمين في قضية "ولاية الدلتا الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، ثاني جلسات مُحاكمة 9 متهمين من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا "ولاية الدلتا الإرهابية".

تعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وجهت للمتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية تسعى لاستخدام العنف والتهديد لإخلال النظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تهديد الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، مما يهدد السلام الاجتماعي والأمن القومي.