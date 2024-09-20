جلس بجوار جثة العشيق.. تفاصيل "جريمة شرف" في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل متهم بقتل زوجته وعشيقها باستخدام سكين، بمنطقة المرج في محافظة القاهرة، عقب اكتشاف خيانتها مع عشيقها جامع الخردة.

تحريات الأجهزة الأمنية بينت أن العامل دخل في مشاجرة مع زوجته بعدما شك في سلوكها، واعتدى عليها بالضرب وسدد لها عدد من الطعنات في مختلف جسدها.

بمجرد أن انتهى الزوج من قتل زوجته توجه إلى منزل عشيقها "جامع خردة"، وسدد له عدة طعنات، حتى قضى على حياته وانتظر بجوار الجثمان، حتى وصل رجال المباحث وألقي القبض عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من عمليات شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود جثة سيدة، مصابة بطعنات في مختلف الجسد، إثر اعتداء بسلاح أبيض "سكين".

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وبتتبع خط سيرة تبين تواجده بشقة أحد عامل الخردة، وبالدلوف للشقة عثروا على الزوج المتهم بجوار جامع الخردة، واعترف بجريمته.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.