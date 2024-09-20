خبير استراتيجي يكشف احتمالية اندلاع عملية عسكرية على الجنوب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية الاستراتيجية، إن قدرات حزب الله العسكرية لم تتراجع بعد الهجوم السيبراني الإسرائيلي على أجهزة اللاسلكي (بيجر) التابعة لعناصر الحزب.

أضاف راغب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن الطريقة التي تحدث بها حسن نصرالله اليوم ردًا على الهجوم الإسرائيلي تؤكد عدم وجود نية للدخول في معركة وشيكة مع إسرائيل.

وأكد الخبير الاستراتيجي سمير راغب، أن حزب الله وإسرائيل يحرصان على عدم الذهاب إلى حرب برية وعناصر الحزب ستعتمد على شن عمليات سرية للرد على الهجوم السيبراني الأخير.