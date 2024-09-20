وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشكر إلى نقيب الأشراف، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، على إقامة حفل المولد النبوي الشريف، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات، كما وجه الشكر لكافة المتحدثين خلال الحفل والحضور الكريم.

وسرد الأزهري خلال احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، قصيدتين في محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن جانبه، كرم نقيب الأشراف، السيد محمود الشريف، وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تقديرا لجهوده في نشر الوسطية وتجديد الخطاب الديني، وتقديرا لدوره في خدمة الدين والوطن. . وحضر الحفل، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عدنان ميساوي من أشراف مكة، وزير الأوقاف الصومالي السابق الشيخ عبدالقادر شيخ علي إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، والكثير من قيادات الأزهر والأوقاف.