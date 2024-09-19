مجلس القضاء الأعلى يعتمد حركة النيابات العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة للعام القضائي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.

وقد رُوعيت في الحركة الاستجابة للرغبات وفقًا للكفاءة، مع فحص النواحي الفنية والإدارية، ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية، إضافةً إلى مراعاة صالح العمل وقوة كل نيابة في كل درجة والأقدمية.

كما لا يجوز الاستجابة لأي طلب أو تظلم لمن تم قبول إحدى رغباته، أو لمن لم يكمل مدة العمل كاملة في النيابة محل عمله. وذلك حرصًا على استمرار بذل الجهد المتميز، طالما أن عضو النيابة العامة مثال مشرف في العطاء والتفاني في العمل. وهذا يستلزم مواصلة الجهد المتميز للمساهمة في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.