طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن بدء موجة حارة على جميع المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، بحسب بيان، إنه يسود خلال الساعات المقبلة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة حارة جديدة تستمر حتى السبت المقبل.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة، يشهد رياحًا نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.