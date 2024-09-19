بحب الحاجات دي.. أبرز تصريحات صلاح التيجاني بعد أزمته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أثار صلاح الدين التيجاني الجدل خلال الفترة الماضية، بعد اتهامه من فتاة تدعى خديجة بالتحرش بها.

بدأت الواقعة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي محادثة بين التيجاني والفتاة، والتي قال فيها: "مشتاق"، وزعمت خديجة أن التيجاني أرسل لها صورة خادشة للحياء، إلا أن الأخير نفى ذلك.

ويرصد "الخليج 365" أبرز تصريحات صلاح التيجاني والتي أدلى بها خلال لايف لموقع "الخليج 365" بعد أزمته، وتصدره محرك "جوجل" على النحو التالي:

- الفتاة مريضة نفسيا وحاولت الانتحار وكنت بعتبر نفسي والدها.

- لم أتدخل في حياتها أو حياة أسرتها وانا مش فاضي للكلام ده.

- أنا شخصية عامة، وصفحتي عليها 10 من الأدمن، وممكن يكون حد منهم اللي اتكلم معاها بالطريقة دي.

- أي حد هيتكلم عليّ هاخد منه حسنات ببلاش.

- لم أبحث عن الشهرة، هي اللي جت لحد عندي ودي حاجة مكنتش أحلم بيها.

- بقيت تريند وأنا بحب الحاجات دي.

- حررت محضرا ضد خديجة بتهمة التشهير والسب والقذف.

- لدي علاقات قوية مع مشايخ الأزهر والصوفية.

- أنا متعود على الهجوم علي من زمان.

- حصلت على تراخيص من الأوقاف والإفتاء والأزهر تبيح لي التصدي لأمور الفتوى.

- أسست الزاوية الخاصة بي في إمبابة على نفقتي الشخصية.

- بعض رموز السلفية أعدائي، واستغلوا اتهام فتاة لي بالتحرش للهجوم على شحصي.

وبرز خلال الساعات الماضية اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي يعرف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، وتصدر اسمه محرك "جوجل" بعد زعم فتاة أنه تحرش بها.

وأصدرت مشيخة الطريقة التجانية بجمهورية مصر العربية، بيانًا بخصوص ما كثر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد الشيوخ في منطقة إمبابة "ص"؛ نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم، حسب المشيخة.

وقالت مشيخة الطريقة التجانية: فضلًا عن أنه يدَّعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها؛ مما ثار حول المدعو "ص" الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التجانية، والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات.