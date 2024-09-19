كمامة وشعر كرواتي وتيشيرت أسود.. الصور الأولى للمحمدي أمام الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

رصدت عدسة "الخليج 365" الصور الأولي للمتهم أحمد ياسر المحمدي، داخل قفص الاتهام خلال نظر ثاني جلسات مُحاكمته في واقعة اتهامه بهتك عرض فتاة بدولة قطر.

وبدأت الدائرة "30" جنايات عابدين بمحكمة القاهرة، جلسة محاكمة اللاعب "أحمد ياسر أحمد" على خلفية اتهامه بهتك عرض فتاة.

وتوارى اللاعب "أحمد ياسر المحمدي" المتهم بهتك عرض فتاة بدولة قطر، بركن داخل قفص الإتهام، مرتدي كمامة زرقاء و تيشيرت أسود خلال نظر محاكمته أمام محكمة الجنايات.

وحضرت والدة اللاعب وشقيقاتها، لمؤازرة ابنهم أمام محكمة الجنايات.

وصل أحمد ياسر المحمدي، في حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بعابدين، وذلك لحضوره ثاني جلسات نظر مُحاكمتهعلى خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

تعقد هيئة الدائرة المستشار وائل سعيد زهران رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جابر السعيد الجزار و محمود يحيي رشدان و عبد الله عبد العزيز سلام وأمانة سر عمر محمد عاشور و مصطفي حسن مصطفي.

وجهت النيابة العامة في تحقيقات بالقضية رقم 1634 لسنة 2024 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنايات شمال القاهرة، للاعب " أحمد المحمدي" تهمة هتك عرض

في وقت سابق قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعدى عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على لاعب الريان القطري أحمد ياسر المحمدي، شقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، بتهمة الاعتداء على فتاة في دولة قطر.