حالة الطقس غدا الخميس.. الأرصاد: موجة حارة جديدة لمدة 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 19 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس غدا الخميس تشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتستمر حتى السبت 21 سبتمبر 2024.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدا الخميس يشهد رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.