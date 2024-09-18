يتزعمها أجنبيان.. الداخلية تكشف تفاصيل سقوط عصابة غسل أموال بملايين الجنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفادت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول، ويقيمون في محافظة القاهرة.

وقد تم ضبط المتهمين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة. ووفقًا للتحقيقات، حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية، سيارات، ودراجات نارية.

وتقدر أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بمبلغ قدره 70 مليون جنيه. وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.