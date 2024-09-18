سيدات يقدمن المتعة الحرام.. ضبط نادٍ صحي شهير يدار وكراً للدعارة بالمنتزه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط نادٍ صحي بمنطقة المنتزة، يستخدم لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات باستهداف النادي أمكن ضبطه، وبصحبته (4 سيدات، 4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (9 هواتف محمولة – مبلغ مالي – 5 دفتر حجز – أقراص وعبوات دوائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.