صناعة الشيوخ تثمن خطة الحكومة لرفع الصادرات الزراعية الطازجة لـ10 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بالفيديو الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوزير الزراعة ويتحدث خلاله عن الطفرة التي حدثت خلال الأشهر الماضية في الصادرات الزراعية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير بأن الدولة المصرية تعمل على دعم الصادرات الزراعية التي حققت طفرة خلال الأشهر الماضية بوصولها إلى 6.1 ملايين طن في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 800 مليون دولار عن العام الماضي.

كما أشاد "المنزلاوى" فى بيان له، بتأكيد وزير الزراعة على أن وصول الصادرات الزراعية الطازجة إلى 10 مليارات جنيه سيكون له أثر على الاقتصاد المصري، فضلًا عن أن الوزارة لها دور كبير للغاية بخلاف تنمية الصادرات وهي مساعدة الفلاح البسيط على التطوير من نفسه والتحول إلى زراعات تقبل التصدير مؤكداً أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيكون لها نصيب الأسد فى تحقيق حلم رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية.