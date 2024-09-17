وزير التعليم عن فلسفته لتخفيف المناهج: أحسن نظام في العالم يُدَرِّس 6 مواد في سنتَين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ناقشَ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اليوم الدراسي وكيفية توفير الوقت المناسب لشرح المناهج؛ حتى يتم استيفاء كل مادة حقها في الوقت المطلوب لها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير: عندنا الأسبوع فيه 5 أيام دراسية، واليوم فيه من 7 إلى 8 حصص؛ يعني بنتكلم عن 35 حصة في الأسبوع، وعندنا 14 مادة؛ المفروض نقسمها على الـ35 حصة، طبعًا الرقم ده صعب جدًّا، لما بنيجي نقسِّم نلاقي المواد الأساسية؛ زي الفيزياء والرياضيات، عدد الحصص فيها قليل جدًّا.. الفيزياء بيدي حصتين في الأسبوع، يعني 23 أسبوعًا في السنة، بنضرب الحصتَين في 35 حصة في 23 أسبوعًا، مبنعملش 40 ساعة في السنة، والمنهج مُصمَّم على إننا محتاجين من 100 إلى 120 ساعة في السنة، فالطالب بيدخل في أول يوم في الدراسة، المدرس بيقول للطالب عندنا منهج الفيزياء، مش هنعرف نخلص المنهج جوه المدرسة، إيه السبيل بتاعه؟ إنه هو يتحرك في الدروس، مالهاش حل، ومش غلطة المُدرس.

وأضاف عبد اللطيف: نحتاج من ولادنا، وأهم حاجة نعملها، إنه يبقى عندهم مهارات؛ المهارات تعلم من طرق التدريس، عايز أعلم قيادة، وأي مهارة موجودة بتتم من طرق التدريس، أدخله معملاً.. على فكرة فيه معامل كويسة جدًّا في المدارس الثانوي، والأنابيب ما دخلش فيها مياه، هل غلطة المدرس إن الولاد مش بتدخل المعامل؟ مش غلطة المدرس، هو عنده حصتان، هيخلص محتوى ولًّا يدور على مهارات؟!

ونوه الوزير بأن تعليم المهارات أصبحت فيه أزمة ومشكلة بسبب الوقت.

وتابع عبد اللطيف: لما جينا نبُص في إعادة هيكلة الثانوية، عملنا إيه؟ عندنا المركز القومي للبحوث، فيه 120 دكتورًا وباحثًا من كلية تربية، قُلنا لهم عايزين دراسة على أهم 20 دولة في العالم في التعليم، فوجدنا أن أقصى دولة بتدرس من 6 إلى 8 مواد في السنة.

واستطرد الوزير: "بصينا على أنظمة التعليم الناجحة في مصر زي الآي جي، والبريطاني في مصر، الولاد بيدرسوا 8 مواد في 3 سنين، والنظام الأفضل منه، وهو أحسن نظام في العالم دلوقتي، بيدرسوا 6 مواد في سنتين، واحنا ولادنا كانوا بيدرسوا 32 مادة في 3 سنين! ده رقم خيالي! الوضع ده متساب ليه؟! هاقول أنا متساب ليه، طب اتبنى إمتى؟ وطلع وفضل يكبر من إمتى؟".

وقال وزير التربية والتعليم: لما جينا نشتغل على إعادة الهيكلة، لقينا مثلًا مادة الجيولوجيا لا تدرس كمادة إجبارية في أية دولة في العالم، مصر فقط.. طب إيه تاريخ مادة الجيولوجيا؟ كانت قبل سنة 1992 فصلًا من الأحياء، وتم فصلها في سنة 1992؛ عشان يبقى لها كتاب خارجي منفصل ودرس منفصل، و"الفلسفة" لما جينا لها، قُلنا لأ، عايزين الفلسفة تُدَرَّس كمادة أساسية موجودة لطلبة العلمي والأدبي؛ لأنها أم العلوم، لما جينا ندرس حطيناها في أولى ثانوي، حصل مشكلة في الفلسفة؛ عشان الناس عايزاها في ثالثة ثانوي فقط، لأن درس 3 ثانوي أغلى.

وأضاف عبد اللطيف: "جينا لعلم النفس، قُلنا هندرسه في سنة واحدة بس، مش 3 سنين، وضمينا علم النفس على بعضه، ويُدَرَّس في ثانية ثانوي، جينا في الإحصاء في الأدبي، نسبة كبيرة من طلاب الأدبي بيروحوا تجارة وبزنس، طب هيشتغل إزاي من غير إحصاء وداتا؟! حطينا إحصاء في مرحلة ثالثة ثانوي، فوصلنا إن عندنا 6 مواد أساسية في أولى ثانوي و7 مواد في ثانية ثانوي و5 مواد في ثالثة ثانوي، وعملنا الهيكلة بشكل إن احنا نقدر نخلص المواد الأساسية في المدرسة".