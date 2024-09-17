وزير السياحة: افتتاح قاعات المتحف المصري الكبير تجريبيا قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر ومحمد أبو بكر:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل جديدة بشأن افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال" فتحي"، خلال مؤتمر صحفي له، الثلاثاء، إن مصر تمتلك 35% من آثار العالم، وهي الدولة الأولى عالميا في مجال الآثار، وأنه سيتم افتتاح قاعات المتحف المصري الكبير تجريبا خلال الفترة المقبلة، ما عدا قاعة الملك توت عنخ آمون.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أنه قريبا سيتم إعداد فيلم عن مراكب الملك خوفو والذي تم نقلها من منطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المخصص لها داخل المتحف المصري الكبير.

وتابع: السياحة قائمة على القطاع الخاص، ودور وزارة السياحة وضع رؤية عامة وإزالة المعوقات، لكن الدور الأبرز يقع على شركات السياحة.