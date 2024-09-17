شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مذكرة تفاهم بمجالات المفاعلات النووية بين مصر والمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تكنولوجيا المفاعلات النووية بين مصر والمجر.

قال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المجري، أن مصر لديها المفاعلات الأربع في الضبعة، وهناك محطة باطش في المجر، وهذه المحطات تستخدم نفس التكنولوجيا في توليد الكهرباء من الطاقة النووية.

أشار عبدالعاطي إلى أن معدل السياحة المجرية لمصر عاد لما قبل جائحة كورونا ونتطلع لزيادته.