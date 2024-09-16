أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير كل الدعم لبناء الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد: الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير كل الدعم لبناء الإنسان.

الرئيس السيسي: الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير كل الدعم لبناء الإنسان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الدينية في مجالات بناء الإنسان، وترسيخ القيم، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

وزير الكهرباء: تركيب 178 ألف عداد كودى وتحرير 99 ألف محضر سرقة بـ396 مليون جنيه

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، فى إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.

الرئيس السيسي: بناء الإنسان مسئولية تضامنية تحتاج كل المؤسسات الدينية والعلمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده، مسئولية تضامنية وتكاملية، تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة لنبني معاً إنساناً قوياً واعياً رشيداً، يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجاً حسناً لتعاليم دينه، تبني إنساناً صاحب شخصية قوية سوية؛ قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات؛ وبناء التقدم والحضارة والعمران.

رئيس الوزراء يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

الرئيس السيسي: رسالة الإسلام بلغت بالإنسانية أعلى درجاتها ورسمت طريق المحبة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة ﴿صلى الله عليه وسلم﴾، وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننـا، التـي بلغـــــت بالإنســـــانية أعـــــــلى درجـــــــاتها ورسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء، من خلال منظومة أخلاقية.

الرئيس السيسي: ذكرى المولد النبوي تبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نجتمع اليوم لنحتفل والأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم المبارك الذى أذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية أن تشرق على الدنيا بمولده، وتابع: "ويطيب لى فى هذه المناسبة أن اهنئ الشعب المصرى وكافة الشعوب العربية والإسلامية سائلا الله العلى القدير أن يعيدها على الشعب المصرى والامتين العربية والإسلامية والعالم اجمع بالخير والبركات".

محمد صلاح يشارك فى مران ليفربول الأخير قبل قمة ميلان بدورى الأبطال

يستعد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لخوض قمة نارية أمام نادي ميلان الإيطالي غدا الثلاثاء، فى الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "سان سيرو" بالموسم الحالي 2024-25.

الرئيس السيسى يكرم نماذج أثرت الفكر الإسلامي من مصر والعالم الإسلامى

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكر المولد النبوي الشريف، بعض النماذج المشرفة في مجال الدعوة التي أثرت الفكر الإسلامي.

شيخ الأزهر يهدى الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معانى القرآن للإنجليزية

أهدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الأولى من ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، خلال حضوره احتفالية وزارة الاوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية فساد وزارة الرى لجلسة 20 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري" لجلسة 20 نوفمبر القادم، للمرافعة.

التعليم تعلن تعليمات استقبال تلاميذ رياض الأطفال بالعام الدراسى الجديد 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات الاستعداد للعام الدراسي 2024/2025 بمرحلة رياض الأطفال، لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أرصاد السعودية : إنذار أحمر بأمطار غزيرة وصواعق رعدية فى مكة المكرمة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية. وفق "سبق".

إخلاء سبيل أحمد فتوح بـ 50 ألف جنيه.. وتأجيل المحاكمة لجلسة 22 أكتوبر

قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه مع استمرار حبسه.

تكريم بعض الوزراء والشخصيات البارزة من مصر والسعودية

فى ختام اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذى نظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم تكريم عدد من الشخصيات السعودية والمصرية البارزة.

بعد ثانى محاولة لاغتياله.. ترامب: لن استسلم.. ونائبه يؤكد: معنوياته مرتفعة

قال جي دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في فريق دونالد ترامب، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو أنه سعيد لان الرئيس السابق دونالد ترامب آمن في اعقاب ما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاولة اغتيال واضحة.

الناميبي مويشيتساما نيجونجو حكما لإياب الزمالك والشرطة الكيني

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الشرطة الكيني ، المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل 20 سبتمبر في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.