شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 16 سبتمبر 2024 05:24 ص
يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى تفاصيل وقيمة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية لـ العام الدراسي الجديد 2025، والفئات المعفاة من سداد الرسوم الدراسية كالتالى:
- يسدد طلاب وطالبات المدارس الحكومية بجميع المراحل التعليمية المختلفة المصروفات على قسطين في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يتم السداد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
- قيمة مصروفات التلاميذ فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيه.
- مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادي 212 جنيها و60 قرشا.
- الصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا.
- الصفين الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا.
- الصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.
- تسدد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين الأول فى أكتوبر 2024، والثانى أول فبراير 2025 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
- من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 68 جنيها.
- الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و 60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها.
- الصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 115 جنيها.
- الصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا والقسط الثانى 112 جنيها.
- الصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها.
- باقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها.
أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
- الطلاب يتامى الأب.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء.
- ولطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.
- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
- المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، ولا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.
- ويستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية - البصرية .
- ويستثنى من سداد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية.
- يجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة.
- يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين، نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء .
تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة.
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