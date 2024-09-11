شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تخطى مؤشر مديرى المشتريات 50 نقطة رسالة إيجابية للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 03:09 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى، ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية.
وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة .
وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى ، بمناسبة المولد النبوى الشريف
ووجه التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية ، قائلا" بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لانهم رفعوا اسم مصر عاليا"
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