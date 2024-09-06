وزير التموين يبحث مع رئيس "الإسلامية لتمويل التجارة" تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى اليوم الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ندى مسعود المدير التنفيذي عن جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و عبدالحميد أبو المدير العام تمويل التجارة، وأحمد جان المدير العام إدارة الخزانة، وبحضور عبدالعليم محمد مدير شعبة تمويل التجارة، وخالد حبيب مدير المكتب الإقليمي بالقاهرة، وهبة جمال، ممثلة المؤسسة في مصر، وتنوير مالك مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

من جانب وزارة التموين حضر كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

وخلال اللقاء أكد وزير التموين على اهمية التعاون المشترك وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير التجارة وعلى رأسها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

وأشار الوزير إلى اوجه التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحًا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة الإسلامية لتمويل شراء السلع الاساسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جدية للعمل المشترك مع المؤسسة وكل المؤسسات العاملة في ملفات تنمية التجارة والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه أشاد المهندس هاني سنبل -الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون الكبير بين الوزارة و المؤسسة، موضحًا أنه تم توقيع 5 اتفاقيات حتى الآن وبصدد توقيع الاتفاق السادس ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة لمدة 5 سنوات.

وأشار المهندس هاني سنبل، إلى أنه تم تخصيص 1.3 مليار دولار من التمويلات لقطاع التموين خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتدبير الاعتمادات اللازمة لشراء سلع أهمها القمح والسكر والزيوت.