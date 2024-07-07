وزير الأوقاف يستقبل المفتي ونقيب الأشراف للتهنئة بثقة القيادة السياسية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف اليوم الأحد بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وزير الأوقاف يستقبل مفتي الجمهورية ونقيب الأشراف

وهنأ كل من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية و السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فيه وزيرًا للأوقاف.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية واللواء هاني جمال أمين عام نقابة الأشراف، واللواء أحمد فؤاد الأمين العام المساعد لنقابة الأشراف.



جانب من اللقاء



