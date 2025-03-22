كوين بيس تسعى للاستحواذ على منصة Deribit لتعزيز حضورها في سوق المشتقات

تجري “كوين بيس” مفاوضات متقدمة للاستحواذ على منصة “Deribit”، وهي منصة مختصة في تداول خيارات العملات المشفرة الرائدة، في صفقة قد تعزز وجود كوين بيس في سوق المشتقات.

وفقا لمصادر “بلومبرغ”، تبلغ قيمة “Deribit” بين 4 و5 مليار دولار، وقد أُبلغت الجهات التنظيمية في دبي بهذه المناقشات نظرا لامتلاكها ترخيصا قابل للتحويل.

في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، تؤكد هذه الخطوة تركيز “كوين بيس” على توسيع عروضها من المشتقات، حيث تُعد “Deribit” لاعب رئيسي في هذا المجال وسط تنامي اهتمام المستثمرين المؤسسات.

كما تعمل كوين بيس على تعزيز استراتيجيتها التنظيمية، إذ قدمت طلبا إلى هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) لاعتماد عقود آجلة جديدة، تشمل كاردانو (ADA) وعقود الغاز الطبيعي، في خطوة غير مسبوقة نحو تنويع الأصول المتداولة.

بصفتها أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، تخطط كوين بيس أيضا لإطلاق عقود آجلة دائمة للبيتكوين والإيثيريوم على مدار الساعة في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

مع هيمنة المشتقات على 75% من التداولات العالمية، تسعى كوين بيس إلى جذب جزء أكبر من هذا السوق مع الحفاظ على الامتثال للوائح التنظيمية.

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