- 1/2
- 2/2
تجري “كوين بيس” مفاوضات متقدمة للاستحواذ على منصة “Deribit”، وهي منصة مختصة في تداول خيارات العملات المشفرة الرائدة، في صفقة قد تعزز وجود كوين بيس في سوق المشتقات.
وفقا لمصادر “بلومبرغ”، تبلغ قيمة “Deribit” بين 4 و5 مليار دولار، وقد أُبلغت الجهات التنظيمية في دبي بهذه المناقشات نظرا لامتلاكها ترخيصا قابل للتحويل.
في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، تؤكد هذه الخطوة تركيز “كوين بيس” على توسيع عروضها من المشتقات، حيث تُعد “Deribit” لاعب رئيسي في هذا المجال وسط تنامي اهتمام المستثمرين المؤسسات.
كما تعمل كوين بيس على تعزيز استراتيجيتها التنظيمية، إذ قدمت طلبا إلى هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) لاعتماد عقود آجلة جديدة، تشمل كاردانو (ADA) وعقود الغاز الطبيعي، في خطوة غير مسبوقة نحو تنويع الأصول المتداولة.
بصفتها أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، تخطط كوين بيس أيضا لإطلاق عقود آجلة دائمة للبيتكوين والإيثيريوم على مدار الساعة في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
مع هيمنة المشتقات على 75% من التداولات العالمية، تسعى كوين بيس إلى جذب جزء أكبر من هذا السوق مع الحفاظ على الامتثال للوائح التنظيمية.
اقرأ أيضا:
شركة “Metaplanet” اليابانية تعيّن “إريك ترامب” في مجلسها الاستشاري الاستراتيجي
الشرطة الكورية تداهم شركة Bithumb لتداول العملات الرقمية بسبب مزاعم إساءة استخدام الأموال!
كانت هذه تفاصيل خبر كوين بيس تسعى للاستحواذ على منصة Deribit لتعزيز حضورها في سوق المشتقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.