شركة "WisdomTree" تتقدم بطلب للحصول على صندوق تداول الريبل (XRP) في ولاية "ديلاوير"

قدمت “WisdomTree Funds” أوراق التسجيل في ولاية “ديلاوير” بتاريخ 25 نوفمبر، تمهيد لإطلاق صندوق تداول الريبل (XRP) في خطوة تمثل المرحلة الأولى للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

لتنفيذ المشروع، سيتعين على الشركة تقديم تسجيل S-1 رسمي، والذي يُعد ضروري لبدء عملية المراجعة التنظيمية.

تعتبر “WisdomTree” واحدة من عدة شركات، بما في ذلك “Bitwise” و”21Shares”، التي تتنافس لإطلاق صناديق تداول الريبل في الولايات المتحدة.

الشركة ليست جديدة على هذا المجال، حيث تدير بالفعل صناديق تداول للبيتكوين والإيثيريوم في الأسواق الأوروبية.

ورغم الزخم التنظيمي المؤيد للعملات المشفرة، يواجه إطلاق صناديق تداول العملات البديلة تحديات كبيرة.

أشار محللون إلى العقبات التنظيمية المرتبطة بقضايا التلاعب بالسوق والحضانة والامتثال، والتي ما زالت عائقا رئيسيا أمام موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

بالاضافة إلى ذلك، قد تستغرق الطلبات فترات زمنية أطول بسبب نقص الجداول الزمنية الملزمة للمراجعة.

ورغم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن التغيرات المحتملة في قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات، مع مغادرة “غاري جينسلر” لمنصبه في يناير، قد تسرّع من عملية الموافقة، مما قد يفتح المجال أمام إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة مثل XRP.

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