حوت بيتكوين من عصر "ساتوشي" يحقق أرباح بلغت أكثر من مليون بالمئة: التفاصيل

بين الحين والأخر تتحرك محفظة قديمة للبيتكوين لتظهر كيف أن المستثمرين الأوائل استفادو بشكل كبير من الارتفاع السعري لعملة البيتكوين خاصة أولئك الذين ظلو متمسكين بالعملة لحد الساعة.

مؤخرا ظهر وتحرك حوت بيتكوين كان خاملا منذ عام 2012، محققا أرباحا مذهلة بلغت 1,712,099%.

الحوت، الذي يمتلك 400 بيتكوين اشتراها في البداية مقابل 2091 دولار، لتصبح حيازته الآن تساوي 35.8 مليون دولار بأسعار اليوم.

وفقا لتحليل “Spot On Chain”، أودع هذا الكيان، مع محفظتين قديمتين أخريين، 200 بيتكوين (بقيمة 17.9 مليون دولار) في منصة تداول العملات الرقمية Bitstamp، ونقل 351 بيتكوين (بقيمة 31.5 مليون دولار) إلى محفظة جديدة.

ظهور حاملي البيتكوين الأوائل من عصر “ساتوشي ناكاموتو” يثير الفضول في مجتمع العملات المشفرة.

حيث مثل هذه التحركات الكبيرة غالبا ما تُفسر بأنها تمهيد لبيع العملات الرقمية وجني الأرباح.

ومع ذلك، لم يؤثر هذا النشاط بشكل سلبي على سعر البيتكوين، الذي استمر في الارتفاع مع امتصاص السوق للعرض الجديد.

بينما تم تحويل بعض العملات إلى منصة التداول Bitstamp، فإن معظمها انتهى في محافظ أخرى، مما يشير إلى إستراتيجية أكثر تعقيدا من قبل هؤلاء المستثمرين القدامى.

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