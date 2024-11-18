ضبط عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 232 مليون دولار في كوريا الجنوبية

ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على 215 شخص في عملية احتيال ضخمة للاستثمار في العملات المشفرة بقيمة 232 مليون دولار.

التحقيقات التي قادتها وحدة مكافحة الفساد كشفت عن تورط مؤسس شركة استشارات استثمارية، وهو يوتيوبر مشهور يتابعه 620 ألف شخص، لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

استهدف المخطط أكثر من 15,000 ضحية، معظمهم من كبار السن، مع الوعد بتقديم عوائد تصل إلى 20 ضعف.

المخطط، الذي عمل بين ديسمبر 2021 ومارس 2023، تضمن استخدام 28 عملة رقمية، تبين أن ستة منها فقط حقيقية، بينما كانت البقية عديمة القيمة.

المجموعة رفعت الأسعار بشكل مصطنع عبر شراء داخلي قبل بيع الرموز الرقمية للمستثمرين.

بعض الضحايا تعرضوا لخسائر كبيرة، بعد إقناعهم ببيع ممتلكاتهم أو الاقتراض للاستثمار.

من بين المعتقلين، لا يزال 12 شخص قيد الاحتجاز، بما في ذلك المؤسس الذي فر إلى أستراليا عبر هونغ كونغ وسنغافورة.

الحادثة تسلط الضوء على تزايد استغلال الفئات العمرية الكبيرة في مخططات العملات المشفرة، وهي ليست الحالة الأولى في البلاد.

ورغم الحملات المكثفة ضد الاحتيال، شهدت كوريا الجنوبية نمو كبير في سوق العملات المشفرة، حيث زادت قاعدة المستثمرين بنسبة 21% في النصف الأول من 2024 لتصل إلى 7.78 مليون مستثمر.

ارتفاع سعر البيتكوين ساهم في زيادة حجم المعاملات اليومية بنسبة 67%، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة رغم المخاطر المرتبطة بها.

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