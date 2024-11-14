هل اكتفى سعر البيتكوين بقمة 93 ألف دولار أم مازال سيواصل رحلته نحو 100 ألف دولار؟

وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93,400 دولار، بعد ارتفاع سريع من 68,000 دولار خلال أقل من عشرة أيام.

هذا النمو السريع أثار موجة من التفاؤل بين المستثمرين، مع تصاعد الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) بشكل كبير.

الطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة كان أحد المحركات الرئيسية لهذا الارتفاع.

ومع ذلك، أظهرت بيانات السوق تدفقات نقدية خارجة كبيرة من هذه الصناديق، رغم أنها ما زالت أقل من التدفقات الواردة.

سجلت أحجام تداول صناديق الاستثمار المتداولة رقم قياسي تجاوز 8.2 مليار دولار، وهو ما يتزامن مع الذروة السابقة في مارس 2023، مما قد يشير إلى تصحيح محتمل في الأمد القريب.

مع ارتفاع البيتكوين بنسبة 35٪ خلال ثمانية أيام، أصبحت التوقعات بأن تصل العملة إلى 100,000 دولار منتشرة على نطاق واسع.

لكن الخبراء يحذرون من الجشع المفرط الذي غالبا ما يسبق التصحيحات المؤلمة.

تاريخيا، أدت موجات التفاؤل الشديد إلى انخفاضات مؤقتة، ويبدو أن الاتجاه الحالي قد لا يكون استثناء، خاصة مع انخفاض السعر إلى ما دون 90,000 دولار بالفعل.

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