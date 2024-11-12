'LAK3' تؤمن تمويلاً بقيمة 12.4 مليون دولار لإعادة هيكلة الاقتصاد المائي العالمي

تام شمس - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:16 صباحاً - أعلنت شركة "ليك" (LAK3)، الرائدة في مجال تكنولوجيا البلوكتشين والمكرّسة لإعادة هيكلة الاقتصاد المائي العالمي، عن تأمين تمويلٍ بقيمة 12.4 مليون دولار، من مجموعةٍ متنوعةٍ من المستثمرين الأفراد ورواد الأعمال والمكاتب العائلية.

ويشمل هذا التمويل 3 ملايين دولار من خلال بيعٍ خاص، بالإضافة إلى 9.4 مليون دولار من جولة التمويل الثانية المستمّرة، التي تجاوزت الهدف الأولي البالغ 6.5 مليون دولار، وتواصل جذب المستثمرين.

وفقاً لبيانٍ صحفيّ تمت مشاركته مع كوينتيليغراف عربي، تعتزم "ليك" استخدام هذا التمويل لتعزيز عملياتها عالمياً، وتوسيع شبكات التوريد، وإطلاق رمزها "LAK3" في الأسواق، ممّا يساهم في تحقيق مهمّتها الرامية إلى جعل الوصول إلى الموارد المائية أكثر عدالة وشفافية من خلال نظامٍ بيئيٍّ رقميٍّ مُتكامل.

وقد ساعدت هذه التمويلات "ليك" على بناء شبكة شراكات استراتيجية مع كيانات معروفة، مثل نادي "وولفرهامبتون واندررز" لكرة القدم، بالإضافة إلى مصادر مياه عالية الجودة مثل "سيمبرانشير" في سويسرا و"زيليا" في جزيرة كورسيكا.

وبفضل هذه الشراكات، تهدف الشركة إلى إدماج الموارد المائية الحقيقية في عالم الويب 3، بما يسهم في فتح أفق جديد لإدارة موارد المياه وتحويل طريقة التفاعل مع هذا القطاع الحيوي.

وتعليقاً على الحدث، صرّح جان هيوجس غافاريني، الرئيس التنفيذي لشركة "ليك"، قائلاً: "نحن ممتنون للدعم والثقة التي حصلنا عليها من المستثمرين خلال الجولة الأولى من التمويل. فقد أتاح لنا هذا التمويل الفرصة لتوسيع فريق العمل، وافتتاح مركز جديد للعمليات في دبي، وتطوير شبكة توريد متينة تخدم رؤيتنا الطموحة." وأضاف: "نحن واثقون بأن هذه الخطوات تقرّبنا من رؤيتنا في جعل اقتصاد المياه متاحاً للجميع."

وفي إطار جهودها لتوسيع نطاق عملياتها، تم اختيار "ليك" مؤخراً ضمن قائمة أفضل 10 مشاريع في جوائز "أوسكار الويب 3" التي ينظمها تحالف "البلوكتشين من أجل الخير". وتهدف هذه الجائزة لتكريم المشاريع الرائدة في قطاع البلوكتشين، والتي تحقق أثراً حقيقياً ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ممّا يبرز مكانة "ليك" كإحدى الشركات المبتكرة في هذا المجال.

ومن المتوقّع أن يقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة التايلاندية "بانكوك" في 11 نوفمبر 2024، حيث يُحتفى بالشركات التي تقدم حلولاً عملية لمشاكل عالمية.

تهدف "ليك" من خلال نظامها البيئي الرقمي القائم على تكنولوجيا البلوكتشين إلى تغيير كيفية تعامل العالم مع الموارد المائية، وذلك عبر تمكين المستخدمين من شراء وبيع وتأمين المياه والمساهمة في حماية مصادرها، بل وحتى أن يصبحوا شركاء فيها.

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