كوريا الجنوبية تحضر لتنظيم معاملات الكريبتو عبر الحدود بحلول 2025: التفاصيل

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، حسب تقرير لصحيفة كوريا تايمز، عن خطط لتنظيم المعاملات العابرة للحدود المتعلقة بالأصول الافتراضية، كخطوة تسعى لتعزيز الإشراف والحد من الجرائم المالية المرتبطة بهذه المعاملات.

من المقرر أن تتضمن هذه اللوائح المقترحة متطلبات جديدة للتسجيل والإبلاغ ستدخل حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2025.

ستُلزم اللوائح القانونية الأطراف المعنية بالتسجيل المسبق والإبلاغ شهريا لبنك كوريا عن المعاملات الدولية التي تشمل الأصول الافتراضية.

على الرغم من طرح وزارة المالية للإطار التنظيمي، إلا أن المتطلبات التشريعية ما زالت قيد الإعداد لاستكمال تنفيذ هذه القوانين.

تواجه كوريا الجنوبية تحديات في مكافحة الجرائم المالية المتزايدة المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث أبلغت السلطات عن اكتشاف معاملات غير قانونية بقيمة 11 تريليون وون (حوالي 8 مليار دولار) منذ 2020، وتشمل نحو 81% من تلك الجرائم الأصول الافتراضية.

التوجهات العالمية في تنظيم العملات المشفرة:

تشهد دول عدة، مثل كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، تطورات تنظيمية واسعة في مجال الأصول الرقمية.

حيث أطلق الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، التي دخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ وتهدف لحماية السوق وتغطية العملات المستقرة، على أن تُنفذ المرحلة الثانية المتعلقة بمتابعة معاملات العملات المشفرة بنهاية 2024.

وفي المقابل، ما زالت الولايات المتحدة تفتقر إلى موقف تشريعي موحد بشأن العملات المشفرة، رغم ازدياد الاهتمام بها في الحملات الانتخابية الرئاسية الحالية.

اقرأ أيضا:

إليكم الجديد في قضية هيئة SEC وشركة الريبل

منصة تداول العملات الرقمية “كراكن” تعلن عن تطوير بلوكشين خاص بها وهذا موعد إطلاقه

