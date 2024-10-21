صناديق البيتكوين تسجل أفضل أسبوع من التدفقات الواردة منذ مارس الماضي

سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة ETF أفضل أسبوع من التدفقات الصافية منذ مارس، حيث جذبت أكثر من 2 مليار دولار خلال الأيام الخمسة الماضية.

هذا التحسن يعكس تحوّل إيجابي في سوق البيتكوين، مع تدفقات كبيرة وصلت إلى ذروتها يوم الاثنين بقيمة 555.9 مليون دولار.

الأداء اللافت لصناديق ETF البيتكوين:

شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات صافية قوية طوال الأسبوع، لتصل إلى إجمالي 2.13 مليار دولار.

كان هذا أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مارس، حيث بلغت التدفقات في ذلك الوقت 2.5 مليار دولار.

يوم الأربعاء كان يوم مميز لشركة “بلاك روك”، حيث سجلت أفضل يوم لها منذ يوليو بتدفقات بلغت أكثر من 1 مليار دولار.

من بين المستفيدين البارزين أيضا صناديق مثل FBTC التابعة لشركة “فيديليتي” وARKB التابعة لشركة “آرك إنفست”.

هذا ولم تسجل أي تدفقات خارجة خلال الأسبوع، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية.

حتى أكبر صناديق شركة “غراي سكيل” شهدت تدفقات إيجابية في معظم الأيام.

رافق هذا النمو في التدفقات ارتفاع ملحوظ في سعر البيتكوين، الذي بدأ الأسبوع عند 62,500 دولار ووصل إلى 69,000 دولار بحلول يوم الجمعة، محققا بذلك أعلى مستوى له منذ عدة أشهر.

أما صناديق الايثيريوم الفورية، ورغم بداية هادئة منذ إطلاقها في يوليو، فقد شهدت أداء إيجابي هذا الأسبوع.

ورغم تسجيل تدفقات صافية سلبية بقيمة 12.7 مليون دولار يوم الثلاثاء، شهدت باقي أيام الأسبوع تدفقات إيجابية، بلغ إجماليها 78.8 مليون دولار، مما يجعلها أفضل فترة أداء منذ أغسطس.

كما ارتفع سعر الايثيريوم بشكل ملحوظ، من 2450 دولار يوم الاثنين إلى 2640 دولار بنهاية الأسبوع.

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