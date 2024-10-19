- 1/2
- 2/2
منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) موافقتها على 11 صندوق متداول في البورصة (ETF) لتداول الخيارات المرتبطة بأسعار البيتكوين الفورية في بورصة نيويورك.
يُعد هذا القرار تطور مهم لسوق العملات المشفرة، حيث يأتي بعد موافقة سابقة في يناير على صناديق البيتكوين المتداولة التي تتبع قيمة العملة المشفرة الأكبر.
تشمل الصناديق المعتمدة Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund و ARK21Shares Bitcoin ETF و Invesco Galaxy Bitcoin ETF و Grayscale Bitcoin Trust BTC وiShares Bitcoin Trust ETF.
تتيح هذه الصناديق للمستثمرين والتجار المؤسسات استخدام الخيارات كأداة للتحوط من تعرضهم لسعر البيتكوين.
الخيارات هي أدوات مشتقة تتيح للمستثمرين شراء أو بيع أصول معينة بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.
كما حصل صندوق “BlackRock” أيضا على موافقة لتداول الخيارات المرتبطة بالبيتكوين.
جدير بالذكر أن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة شهدت تدفقات قياسية منذ إطلاقها، حيث تجاوزت 4 مليار دولار في أول يوم تداول لها.
تميزت صناديق مثل FBTC التابعة لشركة Fidelity وIBIT التابعة لشركة “BlackRock” بتحقيق أصول كبيرة قيد الإدارة، حيث جمعت 3.5 مليار دولار و4 مليار دولار على التوالي في فترة قصيرة، متجاوزة أداء العديد من الصناديق المتداولة الأخرى.
اقرأ أيضا:
دراسة: آسيا تقود تبني العملات المشفرة على مستوى العالم والولايات المتحدة تهيمن على حجم التداول
شركة “Stripe” تهدف للتوسع أكثر في سوق الكريبتو وتسعى للاستحواذ على شركة “Bridge”: التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة SEC الأمريكية تمنح الموافقة لـ 11 صندوق لتداول خيارات البيتكوين في بورصة نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.