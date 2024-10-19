هيئة SEC الأمريكية تمنح الموافقة لـ 11 صندوق لتداول خيارات البيتكوين في بورصة نيويورك

منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) موافقتها على 11 صندوق متداول في البورصة (ETF) لتداول الخيارات المرتبطة بأسعار البيتكوين الفورية في بورصة نيويورك.

يُعد هذا القرار تطور مهم لسوق العملات المشفرة، حيث يأتي بعد موافقة سابقة في يناير على صناديق البيتكوين المتداولة التي تتبع قيمة العملة المشفرة الأكبر.

تشمل الصناديق المعتمدة Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund و ARK21Shares Bitcoin ETF و Invesco Galaxy Bitcoin ETF و Grayscale Bitcoin Trust BTC وiShares Bitcoin Trust ETF.

تتيح هذه الصناديق للمستثمرين والتجار المؤسسات استخدام الخيارات كأداة للتحوط من تعرضهم لسعر البيتكوين.

الخيارات هي أدوات مشتقة تتيح للمستثمرين شراء أو بيع أصول معينة بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.

كما حصل صندوق “BlackRock” أيضا على موافقة لتداول الخيارات المرتبطة بالبيتكوين.

جدير بالذكر أن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة شهدت تدفقات قياسية منذ إطلاقها، حيث تجاوزت 4 مليار دولار في أول يوم تداول لها.

تميزت صناديق مثل FBTC التابعة لشركة Fidelity وIBIT التابعة لشركة “BlackRock” بتحقيق أصول كبيرة قيد الإدارة، حيث جمعت 3.5 مليار دولار و4 مليار دولار على التوالي في فترة قصيرة، متجاوزة أداء العديد من الصناديق المتداولة الأخرى.

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