سعر البيتكوين يلامس مستوى 69 ألف دولار وسعر DOGE يتجاوز 30% أسبوعيا

سجلت عملة البيتكوين أداء مثير للإعجاب خلال 24 ساعة الماضية، حيث وصلت إلى 69,000 دولار لأول مرة منذ 29 يوليو قبل أن تتراجع قليلا لمستواها الحالي عند 68 ألف دولار.

حققت معظم العملات الرقمية البديلة مكاسب طفيفة، باستثناء DOGE التي واصلت مسيرتها القوية.

البيتكوين تختبر مستوى 69 ألف دولار:

بعد أن كانت عملة البيتكوين تتداول بين 62,000 و63,000 دولار نهاية الأسبوع الماضي، شهد سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ مع بداية هذا الأسبوع.

تذبذبت الأسعار بشكل كبير يوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر البيتكوين من 65,500 دولار إلى 68,000 دولار قبل أن ينخفض سعر العملة إلى أقل من 65,000 دولار.

ومع ذلك، استعادت البيتكوين قوتها وحققت قمة جديدة عند 69,000 دولار، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

حاليا، تتداول العملة فوق 68,000 دولار مع قيمة سوقية تبلغ 1.35 تريليون دولار وهيمنة تتجاوز 55%، وهي أعلى نسبة منذ سنوات.

كان الرابح الأبرز بين العملات الرقمية البديلة هي العملة الرقمية DOGE، حيث ارتفعت بنسبة 6.5% لتصل إلى 0.144 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أشهر.

تتزايد التكهنات حول إمكانية وصولها إلى 1 دولار في هذه الدورة السوقية.

بينما كانت العملات الأخرى ذات القيمة السوقية الكبرى أقل تقلبا؛ حيث سجلت ETH، BNB، وXRP خسائر طفيفة، بينما شهدت SOL وADA وAVAX مكاسب غير مهمة.

من جهة أخرى، ارتفعت عملة WLD بنسبة 13%، لتكون الأفضل أداء بين أكبر 100 عملة رقمية مشفرة.

بشكل عام، أضاف سوق الكريبتو ما يقارب 15 مليار دولار ليصل إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.45 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

دراسة: آسيا تقود تبني العملات المشفرة على مستوى العالم والولايات المتحدة تهيمن على حجم التداول

شركة “Stripe” تهدف للتوسع أكثر في سوق الكريبتو وتسعى للاستحواذ على شركة “Bridge”: التفاصيل

