شركة “Stripe” تهدف للتوسع أكثر في سوق الكريبتو وتسعى للاستحواذ على شركة “Bridge”: التفاصيل

تسعى شركة “Stripe”، المتخصصة في معالجة المدفوعات، لتعزيز تواجدها في سوق العملات المستقرة من خلال مفاوضات للاستحواذ على شركة “Bridge” الناشئة، التي تعمل على تسهيل تحويل الأموال باستخدام العملات المستقرة مثل USDT وUSDC.

وفقا لتقارير من “بلومبرغ”، قد تبلغ قيمة الصفقة حوالي مليار دولار، على الرغم من عدم تأكيدها رسميا حتى الآن، مع احتمالية انسحاب أي من الطرفين.

تدعم “Bridge”، التي تتخذ من تكساس مقرا لها المدفوعات في أكثر من 70 دولة، مما يسمح للشركات بقبول العملات المستقرة عالميا.

وقد جمعت الشركة 40 مليون دولار في جولة تمويل السلسلة A، ليصل إجمالي تمويلها إلى 58 مليون دولار، مع دعم من شركات استثمارية مثل “Sequoia” و”Ribbit Capital”.

في حال إتمام الصفقة، ستنضم “Stripe” إلى مجموعة من الشركات الكبرى التي تستهدف سوق العملات المستقرة، مثل “Robinhood” و”Revolut”، فيما أطلقت شركة “فيزا” بالفعل منصة تتيح للبنوك إصدار رموز رقمية مدعومة بالعملات الورقية.

تمثل الخطوة من “Stripe” العودة إلى عالم العملات المشفرة بعد انسحابها في 2018 بسبب التقلبات والقيود التقنية.

لكن اهتمام الشركة بالعملات الرقمية لم يتراجع، إذ أطلقت في 2022 خدمة تتيح تحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة، وأعلنت مؤخرا عن تمكين التجار من قبول مدفوعات العملات الرقمية المستقرة.

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