إعلان مهم من بينانس يتعلق بحذف عدة عملات رقمية بديلة: التفاصيل

أعلنت منصة بينانس عن تحديث مهم يتعلق بحاملي عدة عملات رقمية بديلة (Alts) بعد إيقاف دعم هذه العملات الرقمية.

العملات التي تأثرت تشمل:

Tornado Cash (Torn)، VAI (VAI)، OMG Network (OMG)، Waves (Waves)، Barn Bridge (Bond)، MDEX (MDX)، Dock (Dock)، NEM (XEM)، Polkastarter (Pols)، وPundi X Pres.

حثت بينانس المستخدمين على توثيق والتصرف بهذه العملات الرقمية قبل 29 أكتوبر 2024، حيث سيتم تحويل هذه العملات إلى ما يعادلها من عملة USDC بحلول 28 أبريل 2025.

سيتم هذا التحويل استنادا إلى متوسط سعر الصرف بين العملات المعنية وUSDC خلال فترة التحويل الممتدة من 29 أكتوبر 2024 حتى 28 أبريل 2025.

أكدت بينانس أنها ستبلغ جميع المستخدمين المتأثرين عبر البريد الإلكتروني عند اكتمال عملية التحويل.

وأوضحت أن الودائع في هذه العملات لن تكون مدعومة بعد الآن، بينما سيظل بإمكان المستخدمين سحبها حتى 28 أكتوبر 2024.

بعد هذا التاريخ، لن يتمكن المستخدمون من تحويل أي من تلك العملات الرقمية إلى محافظ خارجية.

كما سبق وأعلنت بينانس أيضا، قبل شهر تقريبا، عن إيقاف دعم اللغة التركية على موقعها الإلكتروني وتطبيقها.

وقد جاء هذا الإجراء لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية في تركيا، مع التأكيد على أن جميع خدمات بينانس ستظل متاحة في البلاد، بما في ذلك خط خدمة العملاء التركي.

هذا وجددت المنصة التزامها بأمن أموال المستخدمين، مؤكدة أن أموالهم ستبقى آمنة وغير متأثرة.

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