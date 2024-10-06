أكثر من 20 عملية اختراق في سوق العملات المشفرة في سبتمبر 2024: التفاصيل شهد شهر سبتمبر 2024 أكثر من 20 عملية اختراق في قطاع العملات المشفرة، تسببت بخسائر ضخمة، وفقا لتقرير صادر عن شركة أمن البلوكشين “PeckShield”. بلغ إجمالي الخسائر الناتجة عن هذه الهجمات حوالي 120.23 مليون دولار أبرز الحوادث: منصة BingX: تعرضت منصة BingX لهجوم في 20 سبتمبر، أدى إلى خسائر تتراوح بين 44 مليون دولار و52 مليون دولار، رغم ضخامة الخسارة وصفت الشركة الحادثة بأنها طفيفة وأكدت أنها ستغطي الخسائر.

تعرضت منصة BingX لهجوم في 20 سبتمبر، أدى إلى خسائر تتراوح بين 44 مليون دولار و52 مليون دولار، رغم ضخامة الخسارة وصفت الشركة الحادثة بأنها طفيفة وأكدت أنها ستغطي الخسائر. Penpie : في 3 سبتمبر، استغل أحد القراصنة ثغرة في المنصة لتسجيل سوق وهمي، واستحوذ على 11,113.6 ايثيريوم (ETH) بقيمة تقدر بحوالي 27 مليون دولار.

: في 3 سبتمبر، استغل أحد القراصنة ثغرة في المنصة لتسجيل سوق وهمي، واستحوذ على 11,113.6 ايثيريوم (ETH) بقيمة تقدر بحوالي 27 مليون دولار. Indodax : تعرضت هذه المنصة الإندونيسية لاختراق كبير شمل سرقة عملات بيتكوين وترون وPolygon وShiba Inu بقيمة 21 مليون دولار.

: تعرضت هذه المنصة الإندونيسية لاختراق كبير شمل سرقة عملات بيتكوين وترون وPolygon وShiba Inu بقيمة 21 مليون دولار. منصة DeltaPrime و Truflation : فقدتا 5.98 مليون دولار و5.6 مليون دولار على التوالي.

و : فقدتا 5.98 مليون دولار و5.6 مليون دولار على التوالي. منصة Onyx : خسرت المنصة 3.8 مليون دولار في اختراق آخر، بعد تعرضها لهجوم مشابه في 2023.

: خسرت المنصة 3.8 مليون دولار في اختراق آخر، بعد تعرضها لهجوم مشابه في 2023. BananaGun وBedrock وCaterpillar Coin (CUT): شهدت عمليات سرقة بمبالغ تتراوح بين 1.4 و3 مليون دولار. تشير هذه الحوادث إلى أن الأمان في قطاع العملات المشفرة لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مع تزايد الهجمات وابتكار أساليب جديدة للاستغلال. اقرأ أيضا: دراسة: البيتكوين والعملات المشفرة أصبحت عامل حاسم في الانتخابات الامريكية أبرز أحداث سوق الكريبتو هذا الأسبوع: التوتر في الشرق الأوسط وبيانات الوظائف الأمريكية ودعوى XRP تخطف الأضواء



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