تحذير من منصة كريبتو احتيالية سرقت أكثر من 30 مليون دولار

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذير بشأن منصة العملات المشفرة الاحتيالية Ichcoin، التي استهدفت مستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسرقت نحو 30 مليون دولار منذ ديسمبر 2023، وفقا لتقرير من ABC13.

وصف مكتب FBI منصة Ichcoin بأنها عبارة عن مخطط احتيالي تجذب الضحايا من خلال حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وفيسبوك.

بعد استدراجهم، يتم تحويل الضحايا إلى “واتساب” للتواصل بشكل أكبر، حيث يُقنعونهم بإجراء تحويلات مصرفية إلى المنصة بحجة الاستثمار وتحقيق عائدات معتبرة ويُحثون على الكذب على البنوك حول طبيعة هذه المعاملات.

يمكن للضحايا تتبع عائداتهم عبر تطبيق “Ichcoin”، لكن عند محاولة سحب الأموال، يتم تجاهلهم تمام ويفقدون الوصول إلى أموالهم.

العديد من الضحايا فقدوا مدخراتهم بالكامل نتيجة لهذه العملية الاحتيالية.

وفقا لتقرير من “Chainalysis”، شهدت سرقات العملات المشفرة ارتفاع ملحوظ في عام 2024، حيث تضاعف حجم الأموال المسروقة تقريبا من 857 مليون دولار إلى 1.58 مليار دولار بحلول نهاية يوليو.

كما زادت الهجمات عبر برامج الفدية، مع توجيه 459.8 مليون دولار في النصف الأول من 2024 مقارنة بـ 449.1 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2023.

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