كم من البيتكوين (BTC) تمتلكه شركات “إيلون ماسك” حتى الأن؟

كشفت منصة “Arkham Intelligence” مؤخرا عن إجمالي حيازات البيتكوين لكل من شركتي “تيسلا” و”سبيس إكس” المملوكتين لـ “إيلون ماسك”.

تمتلك الشركتان حاليا بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ 1.30 مليار دولار، ما يعادل حوالي 19,788 عملة بيتكوين.

أظهرت البيانات أن “تيسلا” وحدها تمتلك حوالي 780 مليون دولار من البيتكوين، في حين تقدر حيازات “سبيس إكس” بنحو 560 مليون دولار.

ويعكس هذا التوجه التفاؤلي لـ “ماسك” تجاه البيتكوين.

حيث سبق وأن بدأت شركة “تيسلا” الاستثمار بالعملة الرقمية في 2021 لزيادة عوائدها المالية، كما سبق وأن أعلنت شركة “تسلا” عن قبول البيتكوين كوسيلة للدفع قبل أن تتراجع عن هذه الخطوة وتبرير ذلك بالاستهلاك الكبير للموارد والضرر بالبيئة.

وعد “إيلون ماسك” إذا ما تحولت صناعة تعدين البيتكوين إلى الموارد صديقة للبيئة فقد يعيد النظر في اعتماد عملة البيتكوين كوسيلة للدفع.

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